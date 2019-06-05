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Rusya'dan, 'Rus uçakları Akdeniz'de tehlikeli uçuşlar yaptı' diyen ABD donanmasına yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir Rus Su-35 uçağının Akdeniz'de bir ABD donanma uçağının yolunu keserken tehlike yaratan uçuşlar yaptığı şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
Rusya'dan, 'Rus uçakları Akdeniz'de tehlikeli uçuşlar yaptı' diyen ABD donanmasına yanıt
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir Rus Su-35 uçağının Akdeniz'de bir ABD donanma uçağının yolunu keserken tehlike yaratan uçuşlar yaptığı şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakanlık açıklamasında, "Rus uçaklarının tüm uçuşları hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" denildi.

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Açıklama şöyle devam etti: "4 Haziran 12.30’da Hmeymim üssünde bulunan Rus hava sahası kontrol sistemleri, Akdeniz’deki tarafsız sular üzerinde uçan ve Rus donanma güçlerinin Tartus’taki konuşlanma yerine yaklaşmakta olan bir hava hedefini saptamıştır. Söz konusu hedefin kimliğinin belirlenmesi için Hmeymim üssünde mevzilendirilmiş olan bir Su-35 uçağı havalandırılmıştır."

Açıklamaya göre Hmeymim'den havalanan Su-35 uçağı daha sonra, Akdeniz üzerinde saptanan hedefin ABD’ye ait bir P-8A keşif uçağı olduğunu belirledi, keşif uçağı bunun ardından rotasını değiştirdi, Su-35 uçağı da üssüne geri döndü.

Moskova saatiyle (TSİ’yle aynı) 15.41'de yeniden Rus güçlerinin Tartus’taki konuşlanma yerine yaklaşmakta olan bir P-8A uçağının görülmesi ardından ise bir Su-35 uçağının daha havalandırıldığı, uçağın, tehlike teşkil etmeyecek bir mesafeyi koruyarak ABD uçağına Rus hava kontrol sistemlerinin etki alanının dışına çıkana kadar eşlik ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaUçakAkdeniZUçuş
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