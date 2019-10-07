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Rusya Dışişleri Bakanlığı : Müzakere sürecinin yeniden başlamasını destekliyoruz

Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesinin ardından Rus Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde gerilimin bir defa daha artmış olmasını endişeyle izledikleri açıklamasını yaptı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:47
Rusya Dışişleri Bakanlığı : Müzakere sürecinin yeniden başlamasını destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon rezervleri yüzünden yaşanan gerilimin bir defa daha artmasını endişe ile izliyoruz" denildi.

Taraflara, Doğu Akdeniz'de ‘istikrarsızlığa ve buradaki kriz potansiyelinin büyümesine mahal verebilecek adımlardan kaçınılması' çağrısını içeren açıklamada, "Uluslararası hukuk prensipleri bir kenara bırakılmamalı ve tartışmalı meseleler barışçıl yolla çözülmelidir" vurgusu yapıldı.

Bunun yanında Rusya Dışişleri, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yardımcı olacakları açıklamasını da şöyle yaptı:

"Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve Kıbrıs sakinlerinin menfaatine olacak bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin bir an önce yeniden başlamasını destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birisi olarak bunun yapılabilmesi için gerekli olan yardımı vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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