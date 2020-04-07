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Rusya ile ABD arasında uzay kaynakları gerilimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi.

07 Nisan 2020 Salı 15:09
1296 Okunma
Rusya ile ABD arasında uzay kaynakları gerilimi

Peskov, gazetecilerin Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına ilişkin kararnamesi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Hukuki olarak bu kararın detaylarının incelenmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngören kararname imzalamıştı.

Kararnameyle uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanılmasının önü açılıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaUzay Kaynakları
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nnn 2020-04-07 15:39:09

Ölüyü diriyi bıraktınız havadaki kargaya diktiniz gözü aç gözlüler

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