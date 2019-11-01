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Rusya ile Türkiye uzay yarışında işbirliği yapacak

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Rusya ve Türkiye'nin uzay alanında işbirliği konusunda hükümetler arası çerçeve anlaşma hazırlayacağını açıkladı.

01 Kasım 2019 Cuma 11:09
Rusya ile Türkiye uzay yarışında işbirliği yapacak

Sputnik’teki bilgilere göre, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’la yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ile Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar arasındaki görüşme sonucunda iki ülke arasında uzay alanında işbirliğine ilişkin bir hükümetlerarası çerçeve anlaşma hazırlama çalışmalarına başlanması konusunda mutabakat sağlandı” dendi.

Roscosmos, Türk tarafının daha önce dile getirilen Rusya’da Türk astronotların yetiştirilmesine ilişkin planları teyit ettiğini de belirtti.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında Türk lidere UUİ'ye bir Türk astronotu göndermeyi önermiş ve bu öneri Türkiye tarafından memnuniyetle kabul edilmişti.

Rogozin, ilk Türk astronotun eğitimlerin ardından 2023'te uzaya gidebileceği tahmininde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeUzay
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