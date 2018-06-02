Rusya, İran konusunda İsrail ile anlaştıklarını doğruladı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsrail ile Suriye'deki İran güçlerinin ülkeden çıkartılması konusunda anlaştıkları yönündeki haberlere ilişkin, ''Anladığım kadarıyla anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın sahada uygulamaya geçip geçmediğine cevap veremem ama taraflar anlaşmadan memnun. Şimdi uygulanmıyorsa bile gelecekte olacak.'' dedi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığını üstlendi. Rus Büyükelçi Nebenzia, BMGK dönem başkanı olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nebenzia, Rusya ve İsrail'in Suriye'deki İran güçlerinin ülkeden çıkartılması konusunda anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

''Anladığım kadarıyla anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın sahada uygulamaya geçip geçmediğine cevap veremem ama taraflar anlaşmadan memnun. Şimdi uygulanmıyorsa bile gelecekte olacak.''