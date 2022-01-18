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Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacak

Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı bildirildi.

18 Ocak 2022 Salı 19:35
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Rusya, İran ve Çin, Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacak
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Rus ordusuna ait Pasifik Filosundan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze kruvazörü "Varyag", denizaltı karşıtı gemisi "Admiral Tributs" ve deniz tankeri "Boris Butoma"dan oluşan müfreze İran'ın Çabahar Limanı'na demir attı.

Açıklamada, "Rus donanmasının resmi heyeti, Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi konusunda planlanan konferansa katılacak." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, kasım ayında Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Çin'in 2022'nin başında ortak askeri deniz tatbikatı yapacağını bildirmişti.

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