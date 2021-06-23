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Rusya: Karadeniz'de karasularımızı ihlal eden İngiliz HMS Defender gemisine uyarı ateşi açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:17
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Rusya: Karadeniz'de karasularımızı ihlal eden İngiliz HMS Defender gemisine uyarı ateşi açıldı

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İngiliz muhrip gemisi HMS Defender, saat 11:52'de Rusya sınırını geçti ve Fiolent Burnu'nda Rus karasularında üç kilometre ilerledi. Gemiye sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusunda uyarı yapıldı ancak gemi mürettebatı herhangi bir yanıt vermedi.

Saat 12:06-12:08 arasında sınır devriye gemisi, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Dokuz dakika daha sonra da Su-24M savaş uçağı, dört OFAB-250 bombasıyla muhrip geminin seyir istikametinde uyarı amaçlı bombardıman uçuşu gerçekleştirdi.

İngiliz askeri ataşesi Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

Saat 12:23'te İngiliz gemisi Rusya'nın karasularını terk eden Savunma Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği'nin askeri ataşesini olayın ardından bakanlığa çağırdı.

İngiliz Kraliyet Donanması'ndan olay hakkında henüz  bir açıklama gelmedi.

14 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender muhribi ile Hollanda Donanması'na ait Everton fırkateyninin güdümlü füzelerle donatılmış halde Karadeniz'e girdiğini ve Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını bildirmişti.

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