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Rusya, kendi uzay istasyonunu kuruyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağını duyuran Rusya, kendi uzay istasyonunun modelini paylaştı.

16 Ağustos 2022 Salı 19:14
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Rusya, kendi uzay istasyonunu kuruyor


Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi yakında dolacak ve bu nedenle bazı ülkeler, kendi uzay istasyonlarını inşa etmek için çalışmalar yürütüyor.

Örneğin Çin, geçtiğimiz aylarda yaptığı birçok fırlatma göreviyle kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Rusya da istasyon kuracak

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, "Ross" adı verilen uzay istasyonunun modelini, başkent Moskova'nın dışındaki bir askeri-endüstriyel fuarda paylaştı.

1998 yılında faaliyete geçen Uluslararası Uzay İstasyonu, ABD-Rus öncülüğünde Kanada, Japonya ve diğer 11 Avrupa ülkesi tarafından kullanılıyor.

Rusya, Batı'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptırım kararlarının ardından bu ülkelere bağımlılığını azaltmayı ve kendi programını uygulamayı hedefliyor.

Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğinin altını çizen Roscosmus başkanı Yuri Borisov, 2024 yılından itibaren istasyondan ayrılacaklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonuRusya
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