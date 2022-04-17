Rusya kimyasal silah mı kullandı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 53 gün geride kalırken, Rus birliklerin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden endişe veren haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesindeki Trostianets bölgesinin Belediye Başkanı Yuri Bova, Bilka köyünde kimyasal silah kalıntıları ve zehirli madde bulunduğunu duyurdu. Sarin gazi ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirten Bova, "Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.