Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaş boyutuna döndü. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal girişiminin üçüncü gününde yeni bir gelişme daha yaşandı. Belarus üzerinden Polonya sınırına sevkiyat yapan Rusya bu gelişmeyle birlikte NATO sınırlarına kadar dayandı. Polonya ve NATO'nun ise bu gelişmeye nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 18:03
0 Okunma
Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor
banner108

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Rus ordusu Ukrayna'ya doğru ilerleyişe geçmişti. İşgal girişiminin üçüncü gününde taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken, iki ülke arasındaki kriz farklı boyutlara geçiyor.

SİVİL HALK DİRENİŞ GÖSTERİYOR

Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar devam ederken, Ukraynalı sivillere de silah ve mühimmat dağıtıldı. Sivil halkın dirinişi Rus ordusunun işini daha da zorlaştırdı.

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Rusya, Polonya sınırına da askeri sevkiyata başladı!

RUSYA POLONYA SINIRINA ASKER SEVKİYATI YAPIYOR

Sınır bölgeleri ve Karadeniz kıyılarını kapatarak Ukrayna'nın dış dünyayla bağlantısını tamamen kesmeye çalışan Rusya bu çerçevede Belarus üzerinden Polonya sınırına asker sevkiyatı gerçekleştirdi.

RUSYA NATO SINIRINA DAYANDI

NATO ülkesi olan Polonya'nın sınırlarına asker yığan Rusya böylelikle NATO sınırlarına kadar gelmiş oldu. NATO'nun bu durum karşısında nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
RusyaPolonyaSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
Rus askerleri yeniden ilerliyor
Rus askerleri yeniden ilerliyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim