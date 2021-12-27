Rusya Savunma Bakanlığı: NATO bize karşı büyük ölçekli çatışmaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun 2002 tarihli Roma Deklarasyonu'na aykırı olarak Rusya ile geniş çaplı bir silahlı çatışmaya hazırlandığını söyledi. Fomin bugün Moskova'da düzenen brifingde "NATO'nun askeri yapısı, Rusya ile büyük ölçekli, yüksek yoğunluklu bir silahlı çatışmaya hazırlanmaya tamamen yeniden yönlendirildi." dedi.

Fomin, NATO tarafından ortaya konan son doktrinel belgelerde Rusya'nın "herhangi bir incelik olmadan, ittifak güvenliğine yönelik ana tehdit kaynağı olarak" tanımlandığını da hatırlattı. Ancak Fomin, Rusya ve NATO'nun birbirini "düşman olarak görmediğini" belirttikleri 2002 Roma Deklarasyonu'nun yürürlükte kaldığını ve bu pozisyonun Lizbon'daki 2010 zirvesinde tekrarlandığını söyledi.

Fomin, NATO'nun doğu kanadındaki askeri altyapısını genişletme ve güçlendirme çabalarının tüm Avrupa'nın güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu söyledi.

Öte yandan bunun NATO'nun Avrupa güvenliğini tehlikeye atan ilk davranışları olmadığına dikkat çeken Fomin, "1999'da Yugoslavya'da Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmayan bir askeri operasyon yapıldı. Belgrad'ın bombalanması masum sivilleri öldürdü ve ülke ekonomisi bozuldu. Yugoslavya'nın parçalanması bloğun yeni bir küresel genişlemesine ve Arnavutluk, Hırvatistan ve Karadağ'ın ve ardından Kuzey Makedonya'nın dahil edilmesine vesile oldu" dedi.

Fomin, NATO'nun doğuya doğru en önemli genişlemesinin 2004 yılında Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın bloğa katıldığında gerçekleştiğini hatırlattı.

Öte yandan Fomin "Estonya'daki hava üslerinden St. Petersburg'a minimum uçuş süresi birkaç dakikaya indirildi. Kaliningrad bölgesinin çoğu, tek başına topçu sistemlerinin çarpıcı menzili içinde... Askerlerin konuşlandırılması ve nakledilmesi olasılığını genişleten önemli sayıda altyapı parçası NATO'ya aktarıldı" dedi.