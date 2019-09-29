Rusya’da 20 bin kişi sokaklara çıktı

Rusya bugün son günlerin en yoğun katılımlı protestolarından birine ev sahipliği yaptı… Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin karşıtı bazı muhalif ve siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştiren yaklaşık 20 bin kişi gösteriye katıldı.

8 Eylül’de yapılan seçimler öncesinde bazı muhaliflerin tutuklanması ve seçimlere katılmasına izin verilmemesine karşı olan binlerce insan Rusya Devlet Başkanı Putin’i eleştirdi. Muhalif siyasetçi Leonid Volkov, “Eğer katılım yüksek olursa bu insanları serbest bırakabilirler” ifadesini kullandı.

Moskova Belediye Başkanlığı tarafından izin verildiği için gösteri sırasında polisin müdahale etmemesi bekleniyor.