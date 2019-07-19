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Rusya’da gözdağı: Füzeleri fırtlattılar

Rusya, Antarktika'da ilk defa karadan havaya füze sistemi Tor-M2DT'nin deneme atışını yaptı. Rus Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda askeri araç ve ağır silahlar Antarktika'da kullanılırken görüntüleniyor. Avrupa basını bu hamlenin amacının Rusya'nın Antarktika'daki varlığını güçlendirmek olduğunu yazdı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:42
Rusya’da gözdağı: Füzeleri fırtlattılar

Rusya Savunma Bakanlığı dün bir video yayınlayarak Antarktika’da askeri deneme gerçekleştirdiğini bütün dünyaya duyurdu. Tor-M2DT isimli ölümcül füzeleri Novaya Zemlya’nın güney sahillerinde deneyen Rus ordusu farklı türdeki araçların füzelerini detaylıca inceledi.

Farklı yükseklikte uçan droneları hedef alan araçlar bu görevlerini başarıyla tamamladı. Antarktika’da yapılan deneme ile ilgili olarak, “Burada yapmamızın sebebi bu araçların her şartta çalıştığını gözler önüne sermekti. Farklı hava koşullarında füzeler hedefi vurdu. Hedefler farklı yükseklikteydi ve bazıları bulutların arkasındaydı ama bütün hedefler imha edildi” açıklaması yapıldı.

Tor-M2DT araçları Novaya Zemlya’ya askeri gemilerle getirilirken Batı medyası bu hamlenin arkasındaki gerçek ile ilgili iddialarda bulundu. Batı basını, “Yapılan bu kapsamlı askeri hamlenin arkasında Rusya Devlet Başkanı Putin’in Antarktika’daki enerjiye sahip olmak amacı yatıyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın geçen Mayıs ayında tanıttığı Tor-M2DT, uçak, drone ve füze gibi düşman unsurlarını imha etme amacıyla geliştirildi.

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