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Rusya’da hapishane gardiyanları arasında güzellik yarışması düzenleniyor

Rusya Federal Cezaevi Servisi, geleneksel Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasının aday listesini yayınladı. Yarışmada ülkenin en güzel 12 hapishane gardiyanı yarışıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11
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Rusya’da hapishane gardiyanları arasında güzellik yarışması düzenleniyor

Rusya’da düzenlenen Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasında bölgelerarası yarışmalara katılan, yaklaşık 100 güzel arasından seçilen 12 finalist yarışıyor.

7 Haziran-11 Haziran tarihlerinde yapılacak oylamanın ardından en çok oyu alan kişi tacın sahibi olacak.

Yarışmaya Sahalin ve Murmansk da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanından katılım var.

Bu arada Rusya Federal Cezaevi Servisi, güzellik yarışması düzenleyen ilk devlet kurumu değil. 2019’da Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) da ‘Rosgvardiya Güzeli’ isimli bir yarışma düzenlemişti. Yarışmada Sverdlovsk bölgesinden polis memuru Anna Hramtsova birinci olmuştu.

Instagram’da popülerlik kazanan Hramtsova, daha sonra görevden atılmıştı. Kendisi bunun sebebinin hemcinslerinin kıskançlığı olduğunu belirtmişti, ancak yetkililer kurum içinden video paylaşarak güvenliği ihlal ettiğini kaydetmişti.  

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