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Rusya’da ikinci corona virüs aşısı tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi ikinci corona virüs (Covid-19) aşısı EpiVakKorona’nın da tescil edildiğini açıkladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:09
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Rusya’da ikinci corona virüs aşısı tescil edildi

Rusya’da ikinci corona virüs aşısı da tescil edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ardından, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ikinci corona virüs aşısı EpiVakKorona’nın da tescil edildiğini duyurdu.

Putin, üçüncü aşının da yakında tescil edileceğini ifade etti.

“DAHA AZ YAN ETKİSİ VAR"

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ikinci aşının yan etkilerinin daha az olduğunu ifade etti ve yakın gelecekte 60 bin doz üretilebileceğini duyurdu.

Golikova, “Vektör merkezi ayrıca Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 40 bin gönüllüyü içeren klinik denemeler başlatıyor” ifadelerini kullandı.

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