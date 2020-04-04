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Rusya’da patlama!

Bina çöktü: Ölü ve yaralı haberleri geliyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:43
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Rusya’da patlama!

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki bir kasabada gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada bir bina yerle bir oldu.

Korkunç olayda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre; patlama Moskova’ya 80 kilometre mesafedeki 118 bin nüfuslu Orekhovo-Zuyevo kasabasında öğleden sonra meydana geldi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraf ve videolarda, bir apartmanın yerle bir olduğu görülüyor.

Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın üçüncü katta meydana gelen gaz sızıntısından meydana gelmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaPatlamaMoskova
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