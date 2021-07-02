Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Rusya'da salgında art arda 4. günde rekor

Rusya’da corona virüs salgınında son 24 saatte 679 kişinin hayatını kaybetmesiyle, günlük ölüm sayısında art arda 4'üncü kez rekor kırıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:59
14 Okunma
Rusya'da salgında art arda 4. günde rekor

Rusya'da virüse bağlı günlük ölüm vakasında art arda 4'üncü kez rekor kırıldı.

Rusya'da son dönemlerde başta Delta olmak üzere farklı türlerde corona virüs mutasyonlarının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor.

Rusya Corona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 679 kişinin virüse yenik düşmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Son veriyle birlikte ülkede corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 136 bin 565'e yükseldi.

Ülkede, dün 672, 30 Haziran'da 669, 29 Haziran'da ise 652 can kaybı kayda geçmişti.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 218 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 5 milyon 561 bin 360'a yükseldi.

Son 24 saatte 18 bin 197 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin toplam sayısı ise 5 milyon 35 bin 518'e ulaştı.

Ülkede corona virüs vakalarının en yoğun olarak görüldüğü Moskova'da bir önceki güne oranla vaka sayısından düşüş yaşandı.

Son 24 saatte Moskova'da 6 bin 893 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 372 bin 705 oldu.

Dün 108 kişinin yaşamını yitirdiği Moskova'da bugün ise 112 kişi hayatını kaybetti ve salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 22 bin 668'e yükseldi.

Ülkede Moskova'dan sonra en çok can kaybı ise son 24 saatte 101 ölüm ile St. Petersburg'ta kaydedildi.

Son Güncelleme: 02.07.2021 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan aşı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan aşı yapıldı
Özyiğit: “Sn. Arıklı Kıb Tek’i Batağa Sürüklüyor”
Özyiğit: “Sn. Arıklı Kıb Tek’i Batağa Sürüklüyor”
Bir Tesla aracı daha yandı: 'Sürücü seyir halindeki araçtan zor kullanarak çıkabildi'
Bir Tesla aracı daha yandı: 'Sürücü seyir halindeki araçtan zor kullanarak çıkabildi'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim