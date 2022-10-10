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Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu!

Ukrayna’nın Rusya ile savaşında savunma güçlerine önemli desteği olan Bayraktar SİHA’ların başarısı Rus istihbaratının hedefinde olmaya devam ediyor. İddiaya göre Rus istihbaratının Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a kurduğu oyunu Ukrayna istihbaratı son anda engelledi. İşte Haluk Bayraktar’la ilgili son dakika haberinin detayları…

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:48
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Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu!



Rusya’dan Haluk Bayraktar’a yönelik akılalmaz casusluk girişiminin son anda engellendiği ortaya çıktı.

Rus istihbaratı, deepfake teknolojisi ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın kılığına girerek, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Türkiye-Ukrayna ilişkilerini engelleme amaçlı olduğu iddia edilen bu girişimin Ukrayna istihbaratı tarafından engellendiği öğrenildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü’nün, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a yönelik casusluk girişimini engellediği belirtildi. Rus istihbaratı FSB, deep fake teknolojisi kullanarak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal kılığında Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Söz konusu provokasyon Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlendi. Ukrayna İstihbarat Servisi, söz konusu videoyu yayımladı.

Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre; Yayımlanan videoda, Şmıgal’ın kılığına giren Rus ajanına Ukrayna istihbarat yetkilileri, “İfşa oldunuz ve yakında cezalandırılacaksınız. Sizi bulacağız. Girişiminiz başarısız oldu. Hapiste görüşürüz” dedi.

Son Güncelleme: 10.10.2022 11:52
Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaBayraktaSİHAHaluk Bayraktar
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