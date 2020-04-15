Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Rusya’dan Trump'ın DSÖ kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump’ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, “ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır" dedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 12:24
1019 Okunma
Rusya’dan Trump'ın DSÖ kararına tepki

Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, ABD’de siyasetçilerin "daima suçlayacak birilerini bulduğunu" savundu.

ABD’nin Çin ve DSÖ’yü yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle suçladığını belirten Zaharova, “Hillary Clinton’un mağlubiyeti nedeniyle Rusya’yı, ABD’deki sağlık sistemindeki sorunlar için de bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçluyorlar. ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Washington’un dün aldığı kararın son derece endişe verici olduğuna işaret ederek, “Bu, ABD’li yetkililerin salgın nedeniyle dünyada olanlara karşı oldukça bencilce bir yaklaşımıdır. Uluslararası toplumun ana gündeminde olduğu bir dö nemde bu organizasyona yapılan söz konusu darbe, kınanması ve eleştirilmesi gereken bir adımdır” dedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ’nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD’nin örgüte sağladığı fonu askıya aldıklarını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaDSÖDünya Sağlık Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli
Almanya Sağlık Bakanı sosyal mesafeyi hiçe saydı
Almanya Sağlık Bakanı sosyal mesafeyi hiçe saydı
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi
İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim