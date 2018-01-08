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Saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
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Saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Arjantin’de yaşayan 17 yaşındaki Abril Lorenzatti, 1.52 metre uzunluğundaki saçlarıyla masal prensesi Rapunzel olarak anılıyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:18
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Lorenzatti, saçları sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Küçükken prenses olmayı hayal etmeyen çok az kız çocuğu var. Arjantinli Lorenzatti'nin prenses olma öyküsü de kuaförde başına gelen talihsiz bir kuaför deneyimi ile başlamış. 10 yıl önce istemediği bir saç kesimiyle karşı karşıya kalan Lorenzatti, bir daha kuaföre uğramama kararı veriyor ve o günden bu yana uzattığı saçlarıyla esmer Rapunzel halini alıyor. Şimdilerde saç uzunluğu 1.52 metre olan Lorenzatti, ‘en uzun saçlı genç' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 18:20
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