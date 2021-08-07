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Safari parkı çalışanı kaplan saldırısında öldü

Şili'de bir safari parkında çalışan genç bir kadının kaplanın saldırısı sonucu öldüğü bildirildi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:01
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Safari parkı çalışanı kaplan saldırısında öldü

Şili'de başkent Santiago'nun güneyindeki Rancagua kentindeki safari parkında meydana gelen olayda genç bir kadın hayatını kaybetti.

Kaplan ve aslanların bulunduğu safari parkında temizlik görevlisi olarak çalışan kadın bir kaplanın saldırısına uğradı. 

Kimliği belirlenemeyen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olayın temizlik görevlisi kadının kaplanın kafesinin açık olduğunu fark etmemesi nedeniyle olduğu ifade ediliyor. 

Safari parkında hayvanlar özgürce gezebiliyor. Sadece personel bölgede çalışırken hayvanlar kapalı alanlara kapatılıyor. 

Talihsiz olayın ardından soruşturma nedeniyle safari parkı kapatıldı. 

Bölge savcılığından Jorge Mena, olanlardan dolayı üçüncü şahısların olası kusurlarını araştıracaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Şili
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