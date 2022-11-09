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Sahte baharatın foyasını çıkaran yöntem...

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından baharatlar, doğal olmadığı zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki doğal, sahte olmayan baharatı nasıl anlarız? İşte püf noktaları...

09 Kasım 2022 Çarşamba 23:09
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Sahte baharatın foyasını çıkaran yöntem...



Pulbiber, karabiber, kekik, nane ve çok daha fazlası...

Mutfağımızı renklendiren, damaklarımızı şenlendiren baharatlar hem Türk hem de dünya mutfağında büyük yere sahiptir.

Genellikle aktarlarda açık halde satılan baharatlar, tüketici sağlığını tehdit edecek maddeler içerebiliyor. Doğal ve gerçek baharatı ayırt etmek satıcı vicdanının ardından alıcının bilincine kalıyor.

Peki bir baharatın sahte olup olmadığını nasıl anlarız? Doğal ve katkısız baharat nasıl anlaşılır? Baharatta boya var mı yok mu nasıl öğrenebiliriz? İşte çok basit yöntemleri...

Gerçek baharatı anlamanın yolu

Baharat seçerken 2 önemli nokta vardır: Görüntü ve koku...

Baharatları seçerken, öğütülmüş değil bütün olanları seçmek her zaman daha iyidir. Öğütülmüş baharatlar genellikle katkı maddeleri ile seyreltilir.

Baharata dokunduğunuzda elinize renk vermemesi gerekir. Renginin çıkması gıda boyası içerdiği anlamına gelebilir.

Ambalaja dikkat edin. Ürünü toz, nem ve diğer kokulardan korumalıdır.Cam olanları tercih etmeniz tavsiye edilir. Cam, koku ve nemin içeri girmesine izin vermez ve baharatın aromasını etkilemez.

Anahtar Kelimeler:
Türk MutfağıBaharat
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