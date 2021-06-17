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Salgında 4’üncü dalga uyarısı

BioNTech’in kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin, "Eğer dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe 16:11
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Salgında 4’üncü dalga uyarısı

Pandemi sürecinde yaz dönemine girilirken seyahatler arttı. Kısıtlamalar yavaş yavaş kalkmaya başladı.

Ancak Biontech’in kurucusu Uğur Şahin tedbiri elden bırakmama konusunda bazı uyarılarda bulundu. 

ABD’de yayımlanan haftalık bir derginin konferansında konuşan Şahin, COVID-19 vakalarında artış olabileceğini ifade etti. 

Vaka sayılarının artmasının 4’üncü dalga sinyali vereceğinin altını çizen Şahin, Delta varyantına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere’de insanların yaklaşık yüzde 50'si ikinci doz aşılarını olmasına rağmen Delta varyantının hala yayıldığına dikkat çekti.

Aşılanmalarına güvenenlere de uyarıda bulunan Şahin, aşılamanın üstünden 6 ay geçince antikor seviyelerinin düştüğünü, tekrar aşılamaya ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Şahin, aşı üretimini arttırmayı planladıklarının da altını çizdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Uğur Şahin
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