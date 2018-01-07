Şam’da son 2 günde 18 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine son 2 günde düzenlediği yoğun saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'nın bazı ilçeleri ile beldeleri ve köyleri, Esed rejiminin 14 Kasım 2017'den bu yana yoğun biçimde süren ve son 10 gündür şiddetlenen hava ve kara saldırılarının hedefi oluyor.

Esed rejimi son 2 günde gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nınHaresta ve Duma ilçeleri ile Zemelka, Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin dünkü hava saldırılarında Hamurriye'de 12, Medyere'de 2, Arbin'de 3 olmak üzere toplamda ise 17 sivil yaşamının yitirdi.

Bugün de süren hava saldırıların hedefi Arbin'de bir çocuk hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.