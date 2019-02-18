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Sanat dünyası bu iddiayı konuşuyor: Arapların rekor fiyata aldığı tablo sahte mi?

İki yıl önce 450 milyon dolarlık rekor fiyatla satılan Leonardo da Vinci imzalı Salvator Mundi tablosuyla ilgili yeni bir tartışma başladı... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın "Katar'a kaptırmamak için" açık artırmayı tam 450 milyon dolara çıkardığı müzayedede satılan sanat eserinin sahte olduğu iddia edildi. Resmi olarak tabloyu kimin satın aldığı açıklanmazken, İngiliz basınına konuşan bazı sanat uzmanları, "Bu tablo da Vinci'nin değil" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
Sanat dünyası bu iddiayı konuşuyor: Arapların rekor fiyata aldığı tablo sahte mi?

İki yıl önce sanat dünyası bir rekor görmüştü… Leonardo Da Vinci imzalı Salvator Mundi isimli tablo gizemli bir alıcı tarafından 450 milyon dolara satın alınmıştı. O dönem İngiliz basınında yer alan haberlerde iki yakın arkadaş olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın açık artırmada farkında olmadan karşı karşıya geldiği iddia edilmişti. Birbirinden habersiz olarak tabloyu satın almak için açık artırmayı sürekli artıran iki prensin, tabloyu Katar’a kaptırma korkusuyla rekor fiyata ulaştığı iddiası gündeme gelmişti.

Bugün 450 milyon dolarlık tabloyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 2.3 milyar TL’lik tablo hakkında yer alan yeni haberlerde Hz. İsa’yı resmettiği belirtilen tablonun aslında Leonardo da Vinci’ye ait olmadığı iddia edildi. İddianın sahibi ise deneyimli sanat tacirleri… Eylül ayında Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’nde sergilenmesi beklenen tablonun bilinmeyen bir nedenle gösterilmeyeceğinin açıklanmasının ardından bazı uzmanlar tablonun da Vinci’nin asistanlarından birine ait olduğunu açıkladı.

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Uzmanlar tablonun Leonardo da Vinci’ye ait olmadığını iddia etti.

İngiliz Daily Telegraph’a konuşan sanat tarihçisi Jacques Franck, “Salvator Mundi bir da Vinci eseri değil. Bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a da bir mektup yazarak Louvre Müzesi’nin bunu sergilememesini istedim” dedi. Franck’ın açıklamasına Louvre’dan yalanlama geldi. Louvre Müzesi’nden yapılan resmi açıklamada, “Franck’ın görüşleri kendini bağlar, kurumumuzun bu konuda bir yorumu yoktur. Tablonun sergilenmesi için sahibinden onay bekliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Franck’tan önce Oxford Üniversitesi’nde görevli akademisyen Matthew Landrus da sanat eserinin da Vinci’ye ait olmadığını söylemişti. Landrus, “Bu sanat eseri da Vinci’nin asistanı Bernardino Luini’ye ait” dedi.

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