Sarhoş pilota hapis cezası

Lewes Ceza Mahkemesinde bugün görüşen duruşmada, yargıç Janet Waddicor, British Airways pilotuna 8 ay hapis cezası verdi.

Waddicor, kararını açıklarken, havayolundan istifa eden Monaghan'ın devasa bir hava aracının sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatarak, "Canları olmasa bile en azından yolcuların ve mürettebatın güvenliği pilotun elindedir. Güvende olduklarını hissetme hakkına sahiptirler." dedi.

Olaya ilişkin British Airways'ten yapılan açıklamada da "Böylesine bir davranışın kabul edilemez olduğu" vurgulanarak, "Müşterilerimizin ve iş arkadaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin güneyindeki Gatwick Havalimanı'ndan 12 saatlik uçuşla Mauritius gitmek üzere 300 yolculu uçağa binen 49 yaşındaki Güney Afrikalı pilotun sarhoş olduğunu mürettebat fark etmişti. Ocak ayında yaşanan durumun polise haber verilmesiyle alkol sınırını aştığı tespit edilen Monaghan havalimanında gözaltına alınmıştı.