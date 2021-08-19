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Sarhoş sanıp taksisine aldığı yolcu ölü çıktı

ABD’nin New York şehrinde bir taksicinin, sarhoş olduğunu düşünerek aracına aldığı yolcunun öldüğü ortaya çıktı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:07
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Sarhoş sanıp taksisine aldığı yolcu ölü çıktı

Queens semtinde yaşanan olayda polisin verdiği bilgiye göre, taksiyi durduran bir kişi sarhoş olduğu düşünülen bir kadını araca bindirdi. Kadının gideceği adresi de şoföre bildirdi.

İneceği yere vardıklarında bir arkadaşı aracın yanına geldi. Kadını indirmek için seslendiklerinde bilincinin yerinde olmadığını gördüler.

Taksici, arkadaşını da araca alarak kadını New York Presbiteryen hastanesine götürdü. Burada kadının hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşurma başlatılırken kadının ölüm nedeninin adli tıp raporuyla belirleneceği bildirildi.

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Sarhoş SanıpYolcu ölüABD
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