Satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, geçen haftaki bir maç sırasında satranç robotunun bir çocuğun parmağını kırdığını söyledi. Lazarev, olayın Moskova Satranç Açık'ta çocuğun acele bir hamle yapmasından sonra yaşandığını açıkladı.

İsmi Christopher olarak adlandırılan çocuğun Rusya'nın başkentindeki en iyi genç satranç oyuncularından biri olduğu düşünülüyor.

"ÇOCUK SABIRLI DAVRANMADI"

Lazarev, "Bir robot bir çocuğun parmağını kırdı. Bu elbette kötü bir durum. Robot tarafımızca kiralandı, uzun süredir uzmanlar tarafından birçok yerde sergileniyor. Anlaşılan operatörler bazı eksiklikleri gözden kaçırmışlar. Çocuk bir hamle yapmış. Robotun tepki vermesi için zaman vermek gerekiyor, ama çocuk acele ettiğinden robot onun parmağını kaptı” dedi.

Lazarev, çocuğun parmağı alçıya alındıktan sonra turnuvada yarışmaya devam ettiğini belirterek, "Olanları anlamak için koordineli olacağız ve aileye elimizden gelen her şekilde yardım etmeye çalışacağız. Robotun operatörleri ise böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklar “diye konuştu.

Diğer taraftan, sosyal medyada yayınlanan videoda, robotun çocuğun parmağını tuttuğu görülüyor. Kısa bir mücadeleden sonra, birkaç kişi çocuğun elini kurtarmaya çalışıyor.

Moskova Satranç Açık, 13-21 Temmuz tarihleri ​​arasında Rusya'nın başkentinde gerçekleşti.