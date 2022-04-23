Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Savaş bitiyor mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 21:35
420 Okunma
Savaş bitiyor mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky açıklamalarda bulundu.

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağrıda bulundu.

"Savaşı bitirmek için toplantı yapalım"

Zelensky, Putin'e çağrısında savaşı bitirimek için toplantı yapmayı teklif etti.

Ayrıca Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'e gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı son olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Kiev'e gideceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hiçbir zaman affetmeyeceğim"
"Hiçbir zaman affetmeyeceğim"
Vatandaşlar ücretsiz kullanıyor
Vatandaşlar ücretsiz kullanıyor
Dünya kirliliğine en çok Amerikan ordusu sebep
Dünya kirliliğine en çok Amerikan ordusu sebep










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim