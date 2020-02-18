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"Şehrin yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun"

Gezi Parkı davasında çıkan beraat kararlarını ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" dedi.

18 Şubat 2020 Salı 21:53
"Şehrin yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun"
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Mayıs 2013'te başlayan ve 2 hafta devam eden Gezi Parkı eylemleri nedeniyle biri tutuklu, yedisi firari 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 kişiye beraat kararı verilirken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırıldı, 'ifadelerinin alınmasına yönelik' ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi. Kavala'nın da tahliyesine karar verildi.

Kararın sevindirici olduğunu ve yargıya olan güveni tazelediğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul’da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıEkrem İmamoğlu
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