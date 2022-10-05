Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107

Seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın!

Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Polis, katilin yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Yetkililer Kaliforniya sakinlerine geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapıyor.

05 Ekim 2022 Çarşamba 08:46
1138 Okunma
Seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın!



Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde seri katil alarmı var.

Polis, Stockton kentinde, 6 kişinin öldürüldüğünü 1 kişininse yaralandığını duyurdu. Öldürülen kişilerin, gece saatlerinde hedef alındığı belirlendi.


Cinayetlerin 5'i, temmuz ve eylül ayları arasında işlendi. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişi öldürüldü. Bir kadınsa silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan kadın, katilin üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi.

Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Katil yaklaşık bir yıldır sessizdi. Polis, katilin bir yıldır neden ortada olmadığı sorusuna bir yanıt bulamadı.

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, yaptığı değerlendirmede "Bir tarzı var bu seri katilin, örneğin zamanlama tarzı, genellikle gece yarısından hemen önce, 23:30 sularında veya gün ışığı doğmadan önce kurbanlarını belirliyor. Bu katilin genellikle eğlenceden dönen kişileri hedef aldığını anlatılıyor" dedi.

Yetkililer, kurbanların bazılarının evsiz olduğunu açıkladı.

Polis, katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığını duyurdu.

Kaliforniya sakinlerine de geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Katilin yakalanmasına destek olan kişilere ise 125 bin dolar ödül verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!
10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!
En şanslı burçlar!
En şanslı burçlar!
‘Sıradan’ denen Çin vazosu tahmin edilen fiyatın 4 bin katına satıldı
‘Sıradan’ denen Çin vazosu tahmin edilen fiyatın 4 bin katına satıldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim