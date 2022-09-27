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Sevgilisinin 13 yaşındaki oğlunu köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladı

Kolombiya’da yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadının sevgilisinin 13 yaşındaki oğlunu evlerinde bulunan köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi.

27 Eylül 2022 Salı 11:48
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Sevgilisinin 13 yaşındaki oğlunu köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladı



Kolombiya’da akıllara durgunuk verecek cinsten bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın erkek arkadaşının 13 yaşındaki oğlunu cezalandırmak için korkunç bir yöntem seçti. Ev işlerin yardım etmediği için çocuğu cezalandırmak isteyen kadın onu evlerinde bulunan köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Olay çocuğun annesiyle görüşmesi sırada yaptığı itirafla ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne eski eşinin sevgilisinden şikayetçi olmak için hemen polise başvurdu. 41 yaşındaki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“HASSAS BİR DUYGUSAL DURUMDA”

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Bucaramanga Metropolitan Polisi'nden sorumlu komutan Jose Jaramillo olaya ilişkin olarak, “Olay biliniyor çünkü çocuk garip davranışlar sergilemeye başladı. Ebeveyn hemen bize geldi ve Çocuk ve Ergen soruşturma personelimiz tüm maddi delil unsurlarına sahip olmayı başardı ve o zaman 41 yaşındaki kadın hakkında tutuklama emri çıkartıldı” dedi. Küçük çocuğun, üvey annesinin evinde defalarca tacize uğradığı bildirildikten sonra hassas bir duygusal durumda olduğu ifade edildi.

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