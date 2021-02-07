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Shepard’ın Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu

Astronot Alan Shepard’ın, 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiği ileri sürülen golf topları 50 yıl sonra bulundu.

07 Şubat 2021 Pazar 12:59
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Shepard’ın Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu

Haber İngiliz The Sun gazetesinde yayımlandı.

Shepard’ın 31 Ocak- 6 Şubat 1971’deki Apollo 14 göreviyle gittiği Ay’da, bir golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında kaybettiği 2 golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu.

Görüntülerin taraması yapıldı

Görüntü uzmanı Andy Saunders, istifleme tekniğiyle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de içeren orijinal görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasını yaptı.

Böylelikle Shepard’ın iddiası doğrulandı.

Saunders, Shepard’ın vuruşu olağanüstü şartlar altında yaptığını vurgulayarak, "Düşünün, her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda bu vuruşu yapıyorsunuz. Shepard’ın topla temas kurup onu havaya uçurabilmesi bile son derece etkileyici" dedi.

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