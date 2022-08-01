Sıcaklarda çocukların daha iyi uyumasını nasıl sağlarız?

Hem Avrupa’da hem de ülkemizde yaşanan sıcak havalar şüphesiz hem bizim hem de çocukların günlük hayatlarını etkiliyor. Özellikle küçük yaşlarda uykuya ihtiyaç duyan çocuklar için yeterli uyku alınamaması, onların tüm gün ve gece huzursuz olmalarına neden olabiliyor. Şu anda çocuklar hak ettikleri tatilin keyfini çıkarıyor ve okullarında performans sergilemek zorunda değillerse de, tatillerinde verimli ve onları yeni döneme hazırlayıcı bir dinlenme dönemi geçirmeleri oldukça önemlidir.

Uykunun ruh hali, dayanıklılık, beyin gelişimi, hafıza, motor becerileri, enerji seviyesi ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Tüm bunlar, küçüklerin sadece yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için değil, aynı zamanda Eylül ayında tüm enerjileri yerine gelmiş olarak okula dönebilmeleri için de aynı derecede önemli ve gereklidir. Peki bu sıcak günlerde çocukların daha iyi uyumasını nasıl sağlayabiliriz? Aşırı ısı ve ışık uykuyu oldukça bozan iki faktördür; Bu nedenle GoStudent uyku koçu Susanne Willekes bize birçok anne ve babaya yardımcı olabilecek bir oldukça faydalı ipuçları veriyor:

Pamuklu yatak örtüleri ve çarşaf kullanın

Isıyı daha fazla muhafaza eden malzemeler yerine pamuklu çarşaf ve yatak örtüleri kullanın. Bebeklerin veya küçük çocukların sadece bir tulum ve bebek beziyle uyumasına izin verin.

Isıyı olabildiğince evin dışında tutun

Isıyı evin dışında tutmak için gün boyunca panjurları ve perdeleri kapalı tutun.

Öğleden sonra sıcaklık biraz düştüğünde, rüzgarın içeri girmesini ve ısının dışarı çıkmasını sağlamak için evin tüm pencerelerini açın. Evin en üst katında bir odanız varsa (yani çatı katı), orada bir pencere açın: ısı her zaman yükselir.

Çocuklarınıza uyumadan önce duş aldırın

Çocuklarınızın uyumadan önce duş almalarını sağlayın: bu sayede vücut ısıları düşer ve uyku hormonu melatonin yükselir. Duş almak istemiyorsa miniklerin yüzlerine ve saçlarına su spreyi sıkın ya da saçlarına veya alnına nemli bir bezle yatırın. Her iki unsur da uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Bol sıvı tüketmelerini sağlayın

Soğuk su ve/veya düşük şekerli içecekler ve meyve suları ile çocukları gün boyunca bol sıvı tüketmeleri için destekleyin.

Portatif bir fan kullanın

Portatif bir fan kullanın ve hatta küçük bir şişe suyu dondurun ve fanın önüne yerleştirin. Fanı çocuğa çok yakın yerleştirmeyin ve fanın doğrudan yüzüne gelmediğinden ve kabloların ulaşamayacağı yerde olduğundan emin olun.