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Şili'de tribün çöktü

 Şili'de stadyumunun çatısı çöktü: 14 yaralı Şili Premier Ligi ekiplerinden Colo Colo'nun taraftara açık antrenmanında stadyum çatısının çökmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 20:21
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Şili'de tribün çöktü



- Şili'de stadyumunun çatısı çöktü: 14 yaralı

SANTİAGO - Şili Premier Ligi ekiplerinden Colo Colo'nun taraftara açık antrenmanında stadyum çatısının çökmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Şili Premier Ligi ekiplerinden Colo Colo'nun maçlarını oynadığı Monumental David Arellano Stadı'nda taraftara açık olarak yapılan bir antrenman sırasında meydana gelen olayda tribünlerin çatısındaki reklam panoları çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Stadyumda çok sayıda taraftar tribünlerden düşerken, kazada 14 kişi yaralandı. Yapılan antrenman sırasında stadyumda en az 20 bin taraftarın bulunduğu bildirilirken, yaşanan olayın bazı taraftarların çatı üzerindeki reklam panolarına çıkması ve yapının ağırlığı kaldıramayarak çökmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Şili'nin başketi Santiago'da bulunan Monumental David Arellano Stadyumu'nda daha önce de benzer bir kaza meydana gelmiş, Colo Colo ile Real Madrid arasında 1993 yılında oynanan ve ev sahibinin 2-0 kazandığı dostluk maçında yine tribünlerin çatısı çökmüş, olayda 79 taraftar yaralanırken 1 taraftar ise hayatını kaybetmişti.

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