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Şili'deki zam protestoları şiddetli ayaklanmaya dönüştü

Şili'nin başkenti Santiago'da toplu taşıma fiyatlarının artmasını gerekçe gösteren maskeli ve kukuletalı protestocular otobüsleri, metro istasyonlarını, süpermarketleri, bankaları ve büyük bir enerji firmasının genel merkez binasını ateşe verdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:11
Şili'deki zam protestoları şiddetli ayaklanmaya dönüştü

Lise ve üniversite öğrencilerinin toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilmek için yaptıkları protestolar geçtiğimiz cuma günü şiddetli ayaklanmalara dönüştü.Yağmalama, kundaklama ve çatışmaların yaşandığı şehirde, binlerce insan sokaklara çıkıp, Güney Amerika'nın en varlıklı ve liberal ekonomilerinden biri olan ülkede artan yaşam pahalılığı ve düzensiz kamu hizmetinden kaynaklanan genel memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Reuters'a konuşan antropoloji öğrencisi Karina Sepulveda, "Bu, metro bilet fiyatlarının artmasından kaynaklanan basit bir gösteri değil. Bu, toplumun başta en fakirlerinin yıllarca maruz kaldığı baskının dışavurumudur" dedi.

6 Ekim'de otobüs ve metro bilet fiyatlarına $0.04 - $0.1 arasında zam yapılacağının açıklanmasından sonra polislerin toplu taşıma araçlarına biletsiz binen eylemcileri durdurmak için harekete geçmeleri sonucu ayaklanma büyümüştü.

Enerji firması Enel'in 18 katlı genel merkez binası ateşe verilmiş ve alev topuna dönen binadaki tüm çalışanlar güvenli bir şekilde binadan tahliye edilmişlerdi.

Kaynak: Reuters

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ŞiliZamAYAKLANAMAHaberKıbrıs
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