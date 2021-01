SİMPSONLAR ABD'DEKİ YEMİN TÖRENİNDE YAŞANANLARI DA BİLDİ!

KEHANET 20 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

Simpsonlar ABD'de yayına çıktığı 17 Aralık 1989 tarihinde itibaren kehanetleriyle gündemden düşmedi. Simpsonlar'ın bölümleri yıllar geçtikçe tek tek yaşandı. ABD'deki başkanlık seçimlerine kadar bilen Simpsonlar, son olarak yemin törenine katılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kıyafetini de bildi.

Kehanetleriyle ünlü ABD'nin TV dizisi Simpsonlar bu kez de yemin törenindeki detayları bildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninde şaşırtıcı bir biçimde dizideki "Başkan Lisa Simpson" a benzeyen bir kıyafet giydi.

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığına kar birçok detayı onlarca yıl önce aktaran Simpsonlar bir kez daha sosyal medyayı salladı.

Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

İNANILMAZ BENZERLİK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın "Bart to the Future" bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

AYNI KIYAFETLER

Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan "Bart to the Future", Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor.