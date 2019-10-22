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Singapur'da açıldı: Dünyada bir ilk!

Dünyanın ilk hava taksisi durağı Singapur'da tanıtıldı.

22 Ekim 2019 Salı 11:15
Singapur'da açıldı: Dünyada bir ilk!

Volocopter ve Skyports tarafından geliştirilen dünyanın ilk hava taksi durağı VoloPort, Singapur’da tanıtıldı.

Volocopter ayrıca Singapur'da ilk şehir sınavına da çıktı.

Hava taksisinin tarihi 'deneme sürüşü' büyük ilgi gördü.

Volocopter’in CEO’su Florian Reuter, "VoloPort ve Volocopter'i test etmek bizim için çok heyecan verici. Fakat bir araya gelmek için ekosistemin tüm unsurlarına ihtiyacımız var. Hepsini kendi başımıza yapamayız" dedi.

Skyport’un genel müdürü Duncan Walker ise şehir testini gerçekleştirdikleri Singapur'un dünyanın ilk ticari Volocopter servisini görecek ülke olabileceğini ifade etti.

İşte Volocopter'in tarihi şehir uçuşundan görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
Singapur
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