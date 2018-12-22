Sırbistan'da tren otobüse çarptı: 5 ölü

Uyarıcı trafik işaretlerinin bulunmadığı bir hemzemin geçitte meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralananların tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirildi.
Nis şehrindeki hastanede bulunan yaralıları ziyaret eden Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, burada yaptığı açıklamada, 24 yaralıdan 13'ünün halen yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Loncar, diğer yaralıların durumunun ise stabil olduğunu aktardı.
Yerel saatle 7.30 sularında meydana gelen kazada, trenin çarpması sonucu öğrencileri taşıyan otobüs ikiye ayrıldı. Kaza nedeniyle trenin vagonlarından biri de raydan çıktı.