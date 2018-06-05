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Sırbistan'da yolsuzluk operasyonu

Sırbistan genelinde yapılan polis operasyonlarında, devlet bütçesini 1,2 milyon Euro zarara uğrattıkları gerekçesiyle 27 şüpheli gözaltına alındı.

05 Haziran 2018 Salı 09:28
Sırbistan'da yolsuzluk operasyonu

Sırbistan genelinde yapılan polis operasyonlarında, devlet bütçesini 1,2 milyon Euro zarara uğrattıkları gerekçesiyle 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin görevi kötüye kullanmak, kara para aklamak ve kalpazanlık yapmakla suçlandıkları ifade edilirken, bu kişilerin devlet bütçesini 1,2 milyon Euro zarara uğrattığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında devlet hastanelerinde ve farklı kamu kurumlarında çalışanlar bulunduğu aktarılan açıklamada, operasyonların 2008 yılından beri devam eden yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmalar neticesinde 102 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Başkent Belgrad'ın yanı sıra Aleksinac, Pirot, Cacak, Kragujevac, Kikinda, Leskovac, Pancevo, Pozarevac, Sremska Mitrovica ve Subotica şehirlerinde yapılan polis operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin bu şehirlerdeki savcılıklara sevk edildiği bildirildi.

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