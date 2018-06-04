Slovenya'da demokratlar önde

Orta Avrupa ülkesi Slovenya'daki genel seçimlerde, sağ görüşlü ve göçmen karşıtı Slovenya Demokrat Partisi'nin önde olduğu bildirildi.

Devlet Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, şimdiye kadar oyların yüzde 90'ının sayıldığı belirtildi.

Buna göre, JanezJansa liderliğindeki Slovenya Demokrat Partisi yüzde 25, MarjanSarec'in listesi yüzde 12, Sosyal Demokratlar Partisi yüzde 10, eski Başbakan MiroCerar'ın liderliğindeki Merkez Modern Partisi ise yüzde 9 oy aldı.

Bu sonuçlara göre, Slovenya Demokrat Partisi'nin seçimleri birinci parti olarak bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak partinin aldığı oy oranının tek başına hükümet kurmak için yeterli olmadığı belirtiliyor.

Seçimleri kazanması beklenen JanezJansa, 2004-2008 ve 2012-2013 arasında iki dönem başbakanlık yapmıştı.

Ülkede, 1,7 milyon seçmen parlamentonun 90 yeni üyesini seçmek için sandık başına gitmişti.

Slovenya'da eski Başbakan Cerar liderliğindeki hükümet, başarısız olan bir demiryolu projesi nedeniyle mart ayında istifa etmiş, ardından öngörülen tarihten yaklaşık bir ay önce erken genel seçime gitme kararı alınmıştı.

Eski komünist Yugoslavya'yı oluşturan devletlerden biri olan Slovenya, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. 2004 yılında AB üyesi olan ülke, 2007'de ortak para birimi avroya geçmişti.