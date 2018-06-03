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Slovenya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında

Orta Avrupa ülkesi Slovenya'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

03 Haziran 2018 Pazar 15:45
Slovenya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında

Yeni hükümetin belirleneceği seçimlerde 1,7 milyon seçmen oy kullanacak. 

Ülkede eski Başbakan Miro Cerar liderliğindeki hükümet, başarısız olan bir demiryolu projesi nedeniyle mart ayında istifa etmiş, ardından öngörülen tarihten yaklaşık bir ay önce erken genel seçime gitme kararı alınmıştı.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları, ülkede 2004-2008 ve 2012-2013 yılları arasında başbakan olan Janez Jansa'nın başkanlığını yaptığı, sağ görüşlü ve göçmen karşıtı Slovenya Demokrat Partisinin seçimden tek başına iktidar olarak çıkacağına işaret ediyor.

Eski komünist Yugoslavya'yı oluşturan devletlerden biri olan Slovenya, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. 2004 yılında AB üyesi olan ülke, 2007'de ortak para birimi avroya geçmişti.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 15:46
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