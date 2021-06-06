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Şoförsüz taksiler artık trafikte: ‘‘Yapay zeka fazla hızlı kullanıyor’’

Çin’in başkenti Pekin’de Şoförsüz taksiler yolcu taşımaya başladı...

06 Haziran 2021 Pazar 20:39
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Şoförsüz taksiler artık trafikte: ‘‘Yapay zeka fazla hızlı kullanıyor’’

Çin’in başkenti Pekin’de sürücüsüz taksiler yolcu taşımaya başladı.

Koronavirüs salgınını dünyaya yayan Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu süreçte, robot taksilerin sayısını iki katına çıkaran Çin'in başkenti Pekin’de sürücüsüz taksiler yolcu taşımaya başladı.

Yapay zeka ile donatılmış taksiler, cep telefonu uygulamasıyla çağrılıyor ve kapılar yolcunun okuttuğu karekodla açılıyor.

Sürücüsüz taksi ile yolculuk eden bazı müşteriler, yapay zekanın biraz fazla hızlı kullandığı görüşünde.

Son Güncelleme: 07.06.2021 00:01
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