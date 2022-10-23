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Somali'de bomba yüklü araç otele çarptı

Somali'nin Kismayo kentinde bir otelin duvarına çarpan bomba yüklü araç infilak etti.

23 Ekim 2022 Pazar 17:29
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Somali'de bomba yüklü araç otele çarptı



Somali'nin liman kenti Kismayo'da bulunan Tawakal Otel'e saldırı düzenlendi. Bomba yüklü bir araç otelin duvarına çarpmasının ardından infilak etti.

Somali Devlet Televizyonu, saldırının terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab tarafından düzenlendiğini aktardı. Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından bölgede silah sesleri duyuldu.

Polis Mohamed Nur yaptığı açıklamada, "Tawakal Otel'de bir patlama yaşandı ve silah sesleri duyuluyor" dedi. Saldırıda şu ana kadar can kaybı açıklanmadı.

Terör örgütü Eş Şebab Sözcüsü Abdiasis Ebu Musab ise saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

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