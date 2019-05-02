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Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM), haziran ayına kadar 1,7 milyon Somalilinin "gıda güvensizliği kriziyle karşı karşıya olacağı" tahmininde bulundu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 10:52
Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Somali'de haziran ayına kadar yüzde 10'luk artışla 1,7 milyon kişinin "gıda güvensizliği kriziyle karşı karşıya olacağını", kuraklığa bağlı yetersiz beslenme oranlarının da hızla arttığını söyledi.

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Dujarric, Somali'de akut yetersiz beslenen çocuk sayısının 954 bini bulmasının beklendiğini ve bu çocukların 174 bin 600'ünün ağır yetersiz beslenen gruba dahil olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca Somali için 1,08 milyar dolar talebinin sadece yüzde 19'una fon sağlandığını, bunun, temiz su, sağlık ve hijyen faaliyetlerinin gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.

BM'nin içinde yer aldığı İnsani Yardım Ülke Ekibi (HCT), Somali'de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 4,2 milyon kişi ve bunlardan üçte ikisinin çocuk olduğu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Somali
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