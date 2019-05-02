Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Somali'de haziran ayına kadar yüzde 10'luk artışla 1,7 milyon kişinin "gıda güvensizliği kriziyle karşı karşıya olacağını", kuraklığa bağlı yetersiz beslenme oranlarının da hızla arttığını söyledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca Somali için 1,08 milyar dolar talebinin sadece yüzde 19'una fon sağlandığını, bunun, temiz su, sağlık ve hijyen faaliyetlerinin gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.
BM'nin içinde yer aldığı İnsani Yardım Ülke Ekibi (HCT), Somali'de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 4,2 milyon kişi ve bunlardan üçte ikisinin çocuk olduğu bildirmişti.