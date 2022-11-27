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Son anda trenin altında kalmaktan kurtarıldı

New York metrosunda bir yolcu, metro raylarına düştü. İstasyonda bulunan polis memurları ise adamı, trenin altında kalmaktan kurtardı.

27 Kasım 2022 Pazar 16:08
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Son anda trenin altında kalmaktan kurtarıldı



ABD'nin New York kentinde, bir adam bilinmeyen bir nedenle metro raylarına düştü.

O sırada istasyonda olan polis memurları zamanla yarışarak adamı gelmekte olan trenin altında kalmaktan kurtardı.

Olay, polislerin vücut kameralarına yansıdı. Devriye görevindeki polisler istasyonun karşı tarafındaki kargaşayı görünce hemen harekete geçti.

Metrodan çıkıp karşı istikametteki girişe doğru koşarak geçtiler. Polisler, düşünmeden raylara atlatığında başka bir yolcu da bilinçsiz gibi görünen adama yardım etmeye çalışıyordu.

Polis memurları ve yolcuların çabalarıyla adam trenin gelmesine saniyeler kalan raylardan kurtarıldı.

Raylara düşen yolcunun olayı hafif yaralarla atlattığı belirtildi.

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