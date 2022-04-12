SON DAKİKA: New York'ta metroya saldırı!

ABD'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen saldırıda altı kişi vuruldu. Metro hattında patlayıcılar da bulundu. Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı. Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

Eylemi gerçekleştiren saldırganın kafasında gaz maskesi olduğu eylemi gerçekleştirdikten sonra başka bir istasyonu hedef aldığı da gelen bilgiler arasında.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU!

NBC New York'a göre, metro sisteminde çok sayıda kişi vuruldu ve patlayıcılar bulundu.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

ABD'deki saldırıdan ilk fotoğraflar da geldi. Metro hattında yangın çıkarıldığı iddia edildi. Patlayıcıların da bulunduğu belirtilen metro istasyonundan dumanlar yükseldiği bildirildi.

SON DAKİKA: SALDIRGANIN YÜZÜNDE GAZ MASKESİ VARDI!

Görgü tanıkları saldırganın yüzünde gaz maskesi olduğunu söyledi. Gaz maskeli saldırgan istasyonda rastgele ateş edip kaçtı ve henüz yakalanamadı.