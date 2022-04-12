Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

SON DAKİKA: New York'ta metroya saldırı!

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentinde gerçekleşen saldırıda en az altı kişi vuruldu! Bölgede patlayıcıların da bulunduğu ifade edildi. Metro hattı komple kapatıldı. Olayın Brooklyn'de gerçekleştiği de gelen bilgiler arasında. Eylemin trafiğin yoğun olduğu zamanda yapıldığı ortaya çıktı.

12 Nisan 2022 Salı 16:51
60 Okunma
SON DAKİKA: New York'ta metroya saldırı!

ABD'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen saldırıda altı kişi vuruldu. Metro hattında patlayıcılar da bulundu. Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı. Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

Eylemi gerçekleştiren saldırganın kafasında gaz maskesi olduğu eylemi gerçekleştirdikten sonra başka bir istasyonu hedef aldığı da gelen bilgiler arasında.

ÇOK SAYIDA KİŞİ VURULDU!

NBC New York'a göre, metro sisteminde çok sayıda kişi vuruldu ve patlayıcılar bulundu.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

ABD'deki saldırıdan ilk fotoğraflar da geldi. Metro hattında yangın çıkarıldığı iddia edildi. Patlayıcıların da bulunduğu belirtilen metro istasyonundan dumanlar yükseldiği bildirildi.

SON DAKİKA: SALDIRGANIN YÜZÜNDE GAZ MASKESİ VARDI!

Görgü tanıkları saldırganın yüzünde gaz maskesi olduğunu söyledi. Gaz maskeli saldırgan istasyonda rastgele ateş edip kaçtı ve henüz yakalanamadı.

cscs

SON DAKİKA: New York'ta metroya saldırı! Görgü tanıklarının iddiaları kan dondurdu

Son Güncelleme: 12.04.2022 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York metrosunda silahlı saldırı
New York metrosunda silahlı saldırı
Barış umutlarını bitiren sözler: 'Asla durmayacağız!'
Barış umutlarını bitiren sözler: 'Asla durmayacağız!'
"Askerlerin mühimmatları tükendi"
"Askerlerin mühimmatları tükendi"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim