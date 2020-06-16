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Son tarih 1 Ağustos

Netanyahu: Uçuşların geri dönüşü ve turizmin yeniden başlatılması için son tarih 1 Ağustos.

16 Haziran 2020 Salı 14:19
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Son tarih 1 Ağustos

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen uluslararası turizm sektörünün 1 Ağustos itibariyle yeniden faaliyete başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Netanyahu, 2 günlük resmi ziyaret için İsrail'e gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde ağırladı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Netanyahu, ülkede 1 Ağustos itibariyle uluslararası turizm sektörünün yeniden faaliyete başlaması için çalıştıklarını belirtti.

Netanyahu, turizm sektörünün faaliyete başlaması halinde İsrailli turistlerin tatile gitmeleri için izin verilecek ülkelerin başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın geleceğini ifade etti.

Miçotakis ise, Yunanistan ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin gün geçtikçe geliştiğini dile getirirken, İsrailli turistleri ülkelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Turizm sektörünün açılması halinde tatil için Yunanistan ve GKRY'ne giden İsrailliler, ülkelerine döndüklerinde Covid-19 nedeniyle getirilen 14 gün evde karantina şartından muaf tutulacak.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat'a da değinen Miçotakis, söz konusu anlaşmanın "yasadışı" olduğunu iddia etti.

Son Güncelleme: 16.06.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
TurizmYunanistanNetanyahu
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