Sosyal medya bu çözümü konuşuyor

Kuzey Kaliforniya’da gerçekleştirilen bir düğün töreni sosyal medyada gündem yarattı. Gıda zehirlenmesi nedeniyle düğününe katılamayan bir damadın yerine tekerlekli bir direk bulunda ve üzerine yüzünün resmi olan bir iPad yerleştirildi. Son dokunuş olarak damat görünümü verilen direğe takım elbise giydirildi. Gelinin derme çatma damadıyla pasta kestiği ve dans ettiği anlar sosyal medyada popüler oldu.

GELİN VE DAVETLİLER EĞLENDİ

Hastane düzenlenmeleri ve törene dönem umuduyla daveti iptal etmediklerini dile getiren gelin ve damat, pandemi nedeniyle defalarca kez düğünlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Alışılmışın dışındaki düğün töreni sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları fark yaratan düğün töreni için, “Artık onun iPad’iyle evli”, “Evlenmek istediğim zaman ben” yorumların yaptı.