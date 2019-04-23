Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Önce ayırmaya çalıştı sonra…

ABD'nin Orlando şehrindeki olay bir adamın siyahi bir kadına tükürmesi üzerine başladı. Görgü tanıklarınca kayda alınan görüntülerde, adam ve kadının kavga ettiği görülüyor. Bunun üzerine paskalya tavşanı kostümü giymiş bir kişi, kavgayı ayırmaya çalışıyor.

Ancak bunu başaramayan kostümlü kişi, adamı yumruklamaya başladı. Olay yerine gelen polisin bitirdiği kavgayla ilgili yerel medyaya konuşan paskalya tavşanı kostümlü adam, kadının darp edildiğini düşünerek olaya müdahale ettiğini söyledi.

Polis memuru ise olayı ilk başta bir kurgu sandığını ancak kavganın gerçek olduğunu anlaması üzerine müdahale ederek tarafları ayırdığını söyledi.

Olayda kimse gözaltına alınmazken, video kısa sürededa viral hale geldi.

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